Supercoppa A1 2020, Cremona-Virtus Bologna 66-87: cronaca e tabellino (Di sabato 29 agosto 2020) La Virtus Bologna parte col piglio giusto in questa Supercoppa: c’è stata partita finché si è giocato con le squadre normali, poi Galbiati ha deciso, in ossequio alla natura pur sempre pre-stagionale della competizione e al fatto che di giocatori del roster ufficiale la Vanoli Cremona ne ha al momento sette, di mandare in campo i giovani delle selezioni under a fare esperienza significativa contro campioni di altissima qualità. Il punteggio finale è di 66-87, con la banda di Djordjevic che porta in doppia cifra quattro giocatori: Teodosic, Tessidori, Abass e Ricci. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Cremona – Virtus Bologna 66-87 (22-17; 10-21; 24-24; ... Leggi su sportface

GigiDatome : Prima partita ufficiale del 2020/2021! Dopodomani seconda partita di supercoppa a Varese! First official game of 2… - OlimpiaMI1936 : ?? WarmUp in corso alla Enerxenia Arena di Varese! ????? Alle 18 secondo impegno della nostra Eurosport Supercoppa 20… - Mic_Jordan23_ : RT @sportface2016: #LBASupercoppa Buona la prima per la Virtus Bologna: non c'è partita contro Cremona, quattro giocatori in doppia cifra… - sportface2016 : #LBASupercoppa Buona la prima per la Virtus Bologna: non c'è partita contro Cremona, quattro giocatori in doppia… - fabiocavagnera : Altro dominio per i biancorossi in Supercoppa: i più e meno della gara sul campo dell'Openjobmetis Varese… -