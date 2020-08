Professoressa precaria ottiene la cattedra ma è già in pensione (Di sabato 29 agosto 2020) L'incredibile storia di Paola Fortunati, di Pistoia, docente di diritto ed economia alle scuole superiori. Dopo 34 anni di precariato ha ottenuto il posto fisso, ma ormai era troppo tardi precariato scuola professori Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/08/29/Professoressa-precaria-ottiene-la-cattedra-ma-e-gia-in-pensione/Prof precaria di 67 anniottiene la cattedraMa ormai è in pensione Leggi su ilgiornale

Valedance11 : RT @vitaindiretta: Paola, una professoressa di 67 anni precaria da 30, vince il posto fisso due mesi dopo essere andata in pensione. 'Beffa… - Profilo3Marco : RT @vitaindiretta: Paola, una professoressa di 67 anni precaria da 30, vince il posto fisso due mesi dopo essere andata in pensione. 'Beffa… - vitaindiretta : Paola, una professoressa di 67 anni precaria da 30, vince il posto fisso due mesi dopo essere andata in pensione. '… - magucha72 : RT @Dr_Guglielmi: ?? Professoressa di Diritto (precaria) ottiene il posto fisso...peccato che è già andata in pensione!!! Solo in Italia...p… - Dr_Guglielmi : ?? Professoressa di Diritto (precaria) ottiene il posto fisso...peccato che è già andata in pensione!!! Solo in Ital… -