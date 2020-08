Nuove varietà di uva: così la Tanzania punta a sviluppare il suo settore vitivinicolo (Di sabato 29 agosto 2020) Roma, 29 ago – Dopo il Sudafrica la Tanzania è la nazione africana che produce i migliori vini del continente nero, anche se al momento solo due uve – la Makutupora e la Chenin blanc – vengono coltivate su larga scala, limitando così la possibilità di imbottigliare ulteriori varietà. I vini della Tanzania Produrre più varietà di vino è essenziale per aggiungere valore alla produzione agricola e migliorare le prospettive di crescita dell’economia. Per tale motivo il Tanzanian Agricultural Research Institute (Tari) ha deciso di introdurre tredici varietà di uva – tra cui germogli di uva rossi e bianchi – dal Sudafrica al fine di produrre nuovi tipi di vino. L’introduzione di varietà ibride va di pari passo con altri interventi ... Leggi su ilprimatonazionale

KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Aggiungere valore alle produzioni: la Tanzania importa nuove varietà di uva per potenziare il suo fiorente settore vinicolo… - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Aggiungere valore alle produzioni: la Tanzania importa nuove varietà di uva per potenziare il suo fiorente settore vinicolo… - IlPrimatoN : Aggiungere valore alle produzioni: la Tanzania importa nuove varietà di uva per potenziare il suo fiorente settore… - FruitbookMag : Il #ConsorzioVOG vede con ottimismo la stagione #melicola 2020. Il raccolto sarà in lieve calo, con la presenza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove varietà Ci vuole un albero per fare 40 tipi di frutta diversi. E un’alga per fare bioplastica Corriere della Sera