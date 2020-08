Musumeci: "Non sono Masaniello, difendo i siciliani" (Di sabato 29 agosto 2020) Maurizio Zoppi La sospensione da parte del Tar dell’ordinanza di Musumeci non ha fermato le polemiche, ma, soprattutto, non ha risolto il problema. E lo fa notare lo stesso Musumeci riportando i numeri della giornata. Il governatore ribadisce le motivazioni che lo hanno spinto a voler chiudere strutture disumane nelle quali il distanziamento non viene assicurato e i migranti, finiscono con il contagiarsi tra di loro. Lunedì continueranno le ispezioni sanitarie della task force regionale, di concerto con le 9 Asp, nei 40 centri di accoglienza della Sicilia. Martedì l’ispezione riguarderà Lampedusa. accoglienza migranti centri per i migranti regione siciliana hotspot ... Leggi su ilgiornale

"L'ordinanza di Musumeci non è nulla" Ecco perché il governo non ha vinto ilGiornale.it ROSALBA CIMINO (M5S): COME PREVISTO L'ORDINANZA DI MUSUMECI SI E' RISOLTA CON UN NULLA DI FATTO

“Come prevedibile l’ordinanza di Musumeci si è risolta in un nulla di fatto”. Rosalba Cimino, deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle, commenta così la decisione del Tar di Palermo, che ha sospeso ...

