"Miracolo a Io e te; ha iniziato la puntata al 6,6% di share, poi..". Diaco, contano i numeri. Il clamoroso sospetto: sabotaggio a Raiuno? (Di sabato 29 agosto 2020) La matematica non è un'opinione. Io e te continua a volare. Pierluigi Diaco su Rai1 prende la linea al 6,6% di share e lo porta al 9,7%. Un vero Miracolo. Il conduttore chiude la puntata di ieri in media con il 9.7 % di share e con 1.147 milioni di spettatori. Prima di lui vanno in onda le tribune elettorali al minimo, ovvero 6.8 % di share. Ma lui, una volta iniziata la diretta, mette il turbo e sorpassa tutti. Intanto, secondo una spifferata, ai piani alti di viale Mazzini qualcuno si sarebbe accorto dello strano posizionamento delle tribune elettorali nella fascia di Io e te, che sta andando benissimo dall'inizio della stagione estiva in tv. Le tribune segnano il 7,1 e 6.8 %, ma quello spazio per due mesi è stato sopra il 10.5% di ... Leggi su liberoquotidiano

Nubifragio a Verona, l'uomo sott'acqua: «Io, salvo per miracolo grazie a un samaritano» Corriere della Sera Agrigento, miracolo in strada: auto va a fuoco e il conducente si salva

La combustione spontanea sarebbe avvenuta all'altezza della piazza San Pio X dove il conducente del mezzo avrebbe visto dapprima accendersi la spia del mezzo e successivamente il nascere delle fiamme.

Graziani torna nel Mantova: è storia d’amore infinita

Ciccio sarà mister degli Allievi e collaboratore della prima squadra e del ds Righi. È il quarto approdo in Viale Te, l’ultimo addio dopo il miracolo del 2017 in C MANTOVA. Il Mantova riabbraccia Gabr ...

