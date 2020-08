Lazio Fares, inserimento Inter se non dovessero chiudere i biancocelesti (Di sabato 29 agosto 2020) Ecco quanto riporta la Gazzetta dello Sport : 'Ma Fares sa di avere un altro estimatore, Antonio Conte. Al punto che la scorsa estate era tutto fatto con l'Inter: operazione da 12 milioni più bonus, ... Leggi su europacalcio

AlfredoPedulla : #Kolarov non esclude un terzino sinistro per l’#Inter. Anzi. #Kolarov può fare il centrale. Non solo… - Gazzetta_it : L' #Inter si inserisce per #Fares: ora la #Lazio deve fare in fretta - AlfredoPedulla : #Fares alla #Lazio: incontro fissato oggi per la prossima settimana. Si chiude. Operazione da circa dieci milioni,… - UomoRango : RT @enzolampard: Domenica si chiuderà la telenovela #Fares alla #Lazio #Calciomercato - marcuzzo27 : RT @cisifex28: L'Inter prepara la sfida alla #Lazio che temporeggia su #Fares. L'esterno piace molto a #Conte??? #Inter #mercato #Marotta @v… -