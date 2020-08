L’Arsenal conquista la Community Shied. Liverpool battuto ai rigori (Di sabato 29 agosto 2020) L’Arsenal vince la Community Shield. battuto ai calci di rigore il Liverpool. LONDRA (INGHILTERRA) – L’Arsenal vince la Community Shield. La stagione inglese si è aperta con il sedicesimo trionfo in questa manifestazione che mancava dal 2017. Grande rammarico per i Reds che per il secondo anno consecutivo si sono visti sfumare il trofeo dagli undici metri. Community Shield, Arsenal-Liverpool 6-5 d.c.r. Buona la partenza del Liverpool che ha provato a spingere sin dai primi minuti sul piede dell’acceleratore con van Dijk che era andato a segno, gol annullato per fuorigioco. Alla prima vera chance l’Arsenal ha trovato il vantaggio. Giocata individuale di Aubameyang che con il destro batte il portiere avversario. Una rete che ... Leggi su newsmondo

