Juve Stabia, settore giovanile: ufficializzato lo staff delle varie compagini (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa S.S. Juve Stabia, in relazione al proprio settore giovanile e nell’ambito delle attività finalizzate alla definizione e miglioramento del relativo organico, comunica gli staff delle varie categorie Nazionali e Regionali: Berretti: tecnico responsabile Nicola Liguori, preparatore atletico Flavio Ferrara, collaboratore tecnico Francesco Giordano, preparatore portieri Antonio Giordano, dirigenti Salvatore Avallone e Vincenzo Buonomo; Under 17 Nazionale: tecnico responsabile Michele Sacco, collaboratore tecnico Ciro Aveta, preparatore atletico Luca Laprano, dirigenti Lorenzo D’Orsi e Giovanni Di Nardo; Under 16 Nazionale: tecnico responsabile Giorgio Lucenti, collaboratore tecnico ... Leggi su anteprima24

