"Io lo dico sempre, poi però ognuno...". Gregoraci, parole pesantissime su Briatore e il focolaio di coronavirus al Billionaire (Di sabato 29 agosto 2020) Sta per entrare al Grande Fratello Vip, ma la mente di Elisabetta Gregoraci non può non andare a Flavio Briatore, suo ex marito e soprattutto padre di suo figlio Nathan Falco, che oggi verrà dimesso dal San Raffaele dove è risultato positivo al coronavirus dopo essere stato ricoverato per sospetta prostatite. Il patron del Billionaire, uno dei focolai sardi dell'epidemia, è stato travolto dalle polemiche proprio per il suo (molto presunto) negazionismo e per lo stile di vita "disinvolto" di queste settimane. "Io sto bene - spiega la presentatrice al Corriere della Sera -, ho fatto vacanze tranquille, mai come quest'anno: niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e in Sardegna". Il problema, spiega, non sono Porto Cervo e le notti sarde, ma ... Leggi su liberoquotidiano

chetempochefa : «Tu non mi puoi rivendicare il diritto di non metterti la mascherina perché io ti rivendico il diritto di non morir… - borghi_claudio : @adrianobasile Gentile Adriano. Non ho nessun doppio stipendio e già da qui si può dedurre la qualità delle sue inf… - roseoxygen : RT @coucheravectoi: io che dico ad amica: lo xanax non mi fa bene, mi sento diversa, ho sempre sonno e non riesco a fare niente perché non… - guidomanfre : RT @ginospadino: @manginobrioches ...poi si sentono liberi di offendere sempre e chiunque per qualsiasi stupidaggine...(dico in senso gener… - nolocalsplease : @daanmargot Ma il bello è che alcune mie amiche che invece riescono con la penetrazione mi guardano malissino quand… -

Ultime Notizie dalla rete : dico sempre Romulo: “Fiorentina? Minimo dovrebbe lottare per l’Europa League. Ai tifosi dico…” Fiorentina.it La Serie A non è per gli italiani: sono solo il 40%

“Retexo” ci dice che il campionato 2019-20 è stato un campionato lombardo ... il suo Molise privo di un esponente nella massima categoria. Un po’ ciò che fece sempre nel 2019 Sergio Pellissier, ...

Graziella Noventa, da 70 anni stessa spiaggia e stesso mare a Misano Adriatico. E il sindaco la premia

Sempre qui a Misano, Bagno 42, da quando aveva tre anni e il sole — lei reduce da una bruttissima malattia — era l’unica terapia per farla guarire. Oggi che di anni ne ha 73, assai giovanilmente porta ...

“Retexo” ci dice che il campionato 2019-20 è stato un campionato lombardo ... il suo Molise privo di un esponente nella massima categoria. Un po’ ciò che fece sempre nel 2019 Sergio Pellissier, ...Sempre qui a Misano, Bagno 42, da quando aveva tre anni e il sole — lei reduce da una bruttissima malattia — era l’unica terapia per farla guarire. Oggi che di anni ne ha 73, assai giovanilmente porta ...