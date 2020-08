Highlights e gol Lazio-Triestina 2-2, amichevole 2020 (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Gli Highlights e i gol di Lazio-Triestina, seconda gara amichevole dei biancocelesti in vista dell’inizio della nuova stagione. In una situazione meteorologica estremamente complicata per via del nubifragio abbattutosi su Auronzo di Cadore, i biacocelesti, nonostante l’iniziale vantaggio realizzato da Francesco Acerbi dopo soli 3′, fanno molta fatica contro la formazione biancorossa. La Triestina, infatti, nel finale di primo tempo, riesce a ribaltare il risultato con una doppietta di Gomez. Nella ripresa Simone Inzaghi cambia completamente volto alla sua squadra, che sembra aver un piglio diverso, tanto da siglare la rete del pareggio al 60′ con un siluro di Marco Parolo, che si infila sotto l’incrocio dei pali. Con il passare dei minuti la pioggia aumenta di ... Leggi su sportface

