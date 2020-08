GP Belgio 2020 PL3: Ferrari ultime! Hamilton davanti ad Ocon (Di sabato 29 agosto 2020) GP Belgio 2020 PL3 – Si concludono le terze prove libere con il miglior tempo di Lewis Hamilton. L’inglese stampa un ottimo 1:43.255. La sua Mercedes W11 ha un ottimo bilanciamento nel T2, senza perdere terreno sui lunghi rettilinei del Kemmel e Blanchimont. Dietro di lui due sorprese, Esteban Ocon (+2.30) e Lando Norris (+386). Renault e McLaren molto veloci sul giro secco e che si giocheranno, insieme alla Racing Point, i piazzamenti subito dietro le imprendibili Mercedes e Red Bull. Credits: Mercedes AMG Petronas Formula One Team Quarto Alexander Albon (+476). Più indietro in quinta posizione Valtteri Bottas (+558), e Max Verstappen (+641) in sesta posizione. Veloce anche Daniel Ricciardo che precede Lance Stroll, che non è riuscito ad estrapolare tutto il potenziale ... Leggi su sport.periodicodaily

Eurosport_IT : 'E' triste vedere la #Ferrari così in basso...' ? Tutta l'amarezza di #Leclerc al termine delle FP2 del GP di Belg… - Eurosport_IT : Vettel ha le idee chiare: serve un reset totale in vista delle qualifiche ?? ?? - SkySportF1 : ?? Si vede la pioggia a Spa I dettagli: - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, comparazione dati GP Belgio 2019 e 2020: #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP - SkySportF1 : Formula 1, comparazione dati GP Belgio 2019 e 2020: #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP -