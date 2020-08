Calcio: Cagliari congela Czyborra, primo acquisto Marin (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - Cagliari, 29 AGO - Il primo acquisto del Cagliari non sarà quello di Czyborra: l'affare tra club rossoblu e Atalanta per il momento è congelato. Secondo quanto riferito da un quotidiano ... Leggi su corrieredellosport

UnioneSarda : #Cagliari: frenata per #Czyborra, #Marin sempre più vicino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Congelato Czyborra, dall'Ajax arriva Marin - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Congelato Czyborra, dall'Ajax arriva Marin - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Congelato Czyborra, dall'Ajax arriva Marin - napolimagazine : CAGLIARI - Congelato Czyborra, dall'Ajax arriva Marin -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cagliari Cagliari, Vicario torna ad Asseminello e posta sui social Cagliari News 24 Cagliari: frenata per Czyborra, Marin sempre più vicino

Il primo acquisto del Cagliari non sarà quello di Czyborra: l'affare tra club rossoblu e Atalanta per il momento è congelato. Czyborra avrebbe dovuto trasferirsi al club sardo in prestito biennale con ...

CAGLIARI - Congelato Czyborra, dall'Ajax arriva Marin

Il primo acquisto del Cagliari non sarà quello di Czyborra: l'affare tra club rossoblu e Atalanta per il momento è congelato. L'esterno classe 1999 di Berlino sarebbe risultato positivo al tampone per ...

Il primo acquisto del Cagliari non sarà quello di Czyborra: l'affare tra club rossoblu e Atalanta per il momento è congelato. Czyborra avrebbe dovuto trasferirsi al club sardo in prestito biennale con ...Il primo acquisto del Cagliari non sarà quello di Czyborra: l'affare tra club rossoblu e Atalanta per il momento è congelato. L'esterno classe 1999 di Berlino sarebbe risultato positivo al tampone per ...