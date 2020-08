Borja Valero dice addio all’Inter: “Un onore aver indossato questi colori…” (Di sabato 29 agosto 2020) "È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto". Con questo messaggio Borja Valero sembra aver dato l'addio all'Inter. Il centrocampista ha pubblica sulla propria pagina Instagram poche parole per mettere fine alla sua esperienza in nerazzurro. Una sorta di ufficialità sui rumors di mercato che lo volevano in partenza e fuori dal progetto Conte.Borja Valero: addio Intercaption id="attachment 488753" align="alignnone" width="584" Borja Valero (Getty Images)/captionIn attesa di ulteriori informazioni da parte del calciatore e della società, le parole di Borja Valero sembrano aver messo fine al rapporto tra lui e l'Inter. ... Leggi su itasportpress

