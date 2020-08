Avvistato in Toscana uno strano animale, forse si tratta di un canguro (Di sabato 29 agosto 2020) Sono state numerose le segnalazioni tra Arezzo e Siena. Al momento sono in corso accertamenti per poter identificare un possibile proprietario. Le segnalazioni alla Centrale Operativa dei Carabinieri sono state numerose. L’animale sarebbe state Avvistato in diverse occasioni nei boschi della zona del Calcione, al confine tra le province di Arezzo e Siena. Si tratterebbe … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

