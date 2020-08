ATP Cincinnati – Bautista ko, Djokovic trionfa in rimonta e vola in finale (Di sabato 29 agosto 2020) E’ Novak Djokovic il secondo finalista del torneo ATP di Cincinnati: il tennista serbo numero 1 al mondo ha trionfato in semifinale contro Bautista. Una splendida rimonta quella di Djokovic, che ha perso il primo set. Il match è terminato dopo quasi tre ore di gioco col punteggio di 4-6, 6-4, 7-6. Djokovic sfiderà domani Raonic per il titolo.L'articolo ATP Cincinnati – Bautista ko, Djokovic trionfa in rimonta e vola in finale SPORTFAIR. Leggi su sportfair

