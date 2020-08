Anzio, 17 anni e già pusher: sorpreso a vendere droga a minorenni (Di sabato 29 agosto 2020) Questa notte, intorno all’una, i Carabinieri della Stazione di Anzio hanno arrestato un ragazzo di 17 anni residente a Nettuno, per spaccio di stupefacenti. I fatti Dopo una serie di servizi nei luoghi frequentati da giovani e giovanissimi nelle ore serali disposti dai Carabinieri della Compagnia di Anzio – svolti anche in abiti civili – i Carabinieri hanno colto il minorenne in flagranza mentre, sulle scale di via Bad Pyrmont insieme ad altri coetanei in piena area di movida, era intento a vendere droga a minorenni. La perquisizione personale e quella a casa del ragazzo (che vive con i genitori) ha consentito di rinvenire molteplici dosi di marijuana, cocaina e hashish già pronte per essere spacciate, materiale per il taglio ed il confezionamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, 17 anni e già pusher: sorpreso a vendere droga a minorenni - gattogeremia : @davidealgebris A Virgí, Anzio è dintorni sono pieni di rotonde da anni, da prima che padrongrillo dicesse che sono… - RugbyAnzioClub : La migliore offerta sportiva per i ragazzi dai 13 ai 18 anni la trovi solo alla Rugby Anzio Club #unitedwestandrac… - RugbyAnzioClub : Vieni a scoprire il RUGBY! Per tutti dai 4 anni in poi UNA SETTIMANA DI PROVA GRATUITA! #unitedwestandrac… - LatinaBiz : Tampone Nettuno ha registrato due nuovi casi di contagio da covid. L'amministrazione comunale ha comunicato attrav… -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio anni Covid-19, due nuovi casi a Nettuno. Ad Anzio salgono a 16 i positivi IlFaroOnline.it Selvaggia Lucarelli attacca Antonella Mosetti, Aida Yespica, Teresanna Pugliese e Federico Fashion Style per la questione Covid-19

Selvaggia Lucarelli ha attaccato Antonella Mosetti, Aida Yespica, Teresanna Pugliese, Federico Fashion Style e tanti altri web influencer per aver scambiato il Covid-19 per un palcoscenico. La famosa ...

Nelle piazze di Anzio tornano i banchetti del Movimento 5 Stelle: ecco quando

Anzio – Queste le date dei prossimi banchetti del Movimento 5 Stelle Anzio: 5 e 6 settembre Piazza Lavinia; 12 e 13 settembre Lido dei Pini (via Ardeatina); 26 e 27 settembre Piazza Pia. “Saranno occa ...

Selvaggia Lucarelli ha attaccato Antonella Mosetti, Aida Yespica, Teresanna Pugliese, Federico Fashion Style e tanti altri web influencer per aver scambiato il Covid-19 per un palcoscenico. La famosa ...Anzio – Queste le date dei prossimi banchetti del Movimento 5 Stelle Anzio: 5 e 6 settembre Piazza Lavinia; 12 e 13 settembre Lido dei Pini (via Ardeatina); 26 e 27 settembre Piazza Pia. “Saranno occa ...