Addio a Chadwick Boseman. È morto l’attore di "Black Panther" dei film Marvel - (Di sabato 29 agosto 2020) Carlo Lanna All'età di 43 anni È morto Chadwick Boseman, l'attore americano È stato il primo attore di colore a interpretare un super-eroe dei fumetti. Era malato di cancro dal 2016 La notizia È stata diffusa nel corso della notte. All’età di 43 anni si spegne il celebre Chadwick Boseman. Attore americano di colore, È diventato famoso per il ruolo ricoperto in Black Panther, film legato al franchise dei supereroi Marvel. È stato il suo agente, in una nota che È stata pubblicata sul profilo Twitter di Boseman, a riferire quanto accaduto. ... Leggi su ilgiornale

SkyTG24 : Addio a #ChadwickBoseman conosciuto al grande pubblico per i film della Marvel tra cui Black Panther. Aveva 42 anni - franzrusso : Addio a #ChadwickBoseman il protagonista di #BlackPanther. Se ne va a 43 anni, dopo 4 di lotta contro il cancro - marco_ceriotti : RT @VanityFairIt: Lui, un supereroe R.I.P. ?? ?? #BlackPanther @chadwickboseman #CHADWICKBOSEMAN - gi3mm3 : ragazzi ma ci pensate a quando vedremo la scritta al cinema 'in loving memory of chadwick boseman'? ma chi è pronto per dirgli addio?? - Guido_1927 : L'ennesima brutta notizia di un 2020 di merda. Addio Chadwick #Boseman -