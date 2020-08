Ufficiale: Simone Ciancio all’Avellino (Di venerdì 28 agosto 2020) Come annunciato dal post sulla pagina Facebook dell’Avellino, Simone Ciancio è un nuovo giocatore degli irpini. L’Us Avellino comunica di aver raggiunto un accordo annuale con il difensore Simone Ciancio. Nato a Genova il 18 luglio… Pubblicato da U.S. Avellino 1912 su Venerdì 28 agosto 2020 Foto: Facebook L'articolo Ufficiale: Simone Ciancio all’Avellino proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

