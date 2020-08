Turchia, è morta l’avvocata in sciopero della fame da febbraio (Di venerdì 28 agosto 2020) morta l’avvocata in sciopero della fame da 238 giorni. Il legale-attivista, condannata a 13 anni di prigionia, chiedeva un processo equo ed è arrivata a pesare 30 chilogrammi. Forte proteste contro il Governo dopo l’annuncio del decesso. Turchia, è tragicamente deceduta l’avvocata-attivista in sciopero della fame ormai da mesi. A dare la notizia della sua … L'articolo Turchia, è morta l’avvocata in sciopero della fame da febbraio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

