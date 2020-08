Traffico Roma del 28-08-2020 ore 08:30 (Di venerdì 28 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per incidente sul lungotevere Gianicolense all’altezza di Ponte Mazzini rallentamenti per incidenti anche all’Euro via Luciano indiano all’incrocio con via Suez circolazione scherza in queste ore sul resto delle strade della capitale ci sono poi dei problemi alle porte di Roma nella zona di Roma Nord in zona centrale del latte per la chiusura di via Belmonte in Sabina si tratta della strada che collega le zone di Marco Simone di Santa Lucia con il grande raccordo anulare la strada è stata interessata Da un incendio importante e qualche giorno fa che ha danneggiato le infrastrutture notevoli ripercussioni per il Traffico locale Ci sono code sulla Nomentana da Fonte Nuova e sulla Palombarese dalla Nomentana ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-08-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Il treno investe una persona, circolazione sospesa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Il traffico è sospeso da questa mattina ... Diversi i treni direttamente coinvolti: • FR 8466/8467 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00) • IC 584/585 Trieste Centrale (7:21) - Roma Termini ...

A fuoco sterpaglie e una bombola a gpl vicino al cimitero di Antignano

Livorno: i vigili del fuoco sono intervenuti dopo le numerose chiamate dei cittadini. Densa colonna di fumo nero visibile da tutta la città. Fermato e riattivato il traffico ferroviario LIVORNO. Una d ...

