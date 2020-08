Terremoto oggi a Roma: avvertita una scossa. Magnitudo tra 3,0 e 3,5 (Di venerdì 28 agosto 2020) Intorno alle ore 14,00 di oggi, venerdì 28 agosto 2020, è stata avvertita una scossa di Terremoto nella zona di Roma. Secondo i primi dati forniti dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la Magnitudo è compresa tra 3,0 e 3,5 mentre l’epicentro è localizzato in provincia di Roma. Notizia in aggiornamento Tutte le notizie sui terremoti in diretta Cosa fare in caso di una scossa Leggi su tpi

virginiaraggi : Oggi ricordiamo le vittime del terribile terremoto che 4 anni fa colpì Amatrice. @Roma è vicina alle loro famiglie.… - GassmanGassmann : #24agosto2016 un abbraccio a tutti coloro che persero amici e parenti nel terremoto che colpì il centro Italia. Un… - Agenzia_Ansa : Ad Amatrice si celebrano oggi i quattro anni dal terremoto che ha colpito l'Italia centrale e le sue 299 vittime.… - jaylencms : io: oggi sto preso bene non piango il terremoto: ?????? - GiovannaPasq : RT @agensir: Anche quest'anno si rinnova la Perdonanza Celestiniana. Il significato e l'attualità del rito nell'intervista con il card. Pet… -