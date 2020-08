Stefano Accorsi e Bianca Vitali, è nato il loro secondo figlio: l’annuncio (Di venerdì 28 agosto 2020) Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno annunciato l’arrivo di Alberto, il loro secondo figlio. La notizia l’ha data lo stesso attore 49enne, attraverso un post su Instagram in cui si è ritratto con la moglie e il neonato (non ripreso in viso, qui sotto) in ospedale, poche ore dopo il parto. “Benvenuto Alberto”, le parole … L'articolo Stefano Accorsi e Bianca Vitali, è nato il loro secondo figlio: l’annuncio proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

RepSpettacoli : Stefano Accorsi e Bianca Vitali, in una foto il benevenuto al piccolo Alberto - NATOlizer : Stefano Accorsi di nuovo papà, l'annuncio sui social: «Benvenuto Alberto» - corrierebologna : @StefanoAccorsi_ papà per la quarta volta. è nato Alberto, figlio di Bianca Vitali. L'annuncio su #Instagram… - leggoit : Stefano accorsi papà, l'annuncio sui social: «Benvenuto Alberto». È il suo quarto figlio - okaycomputerr : Tutti a parlare delle star internazionali in dolce attesa ed io sono qui a ricordarvi che anche Stefano Accorsi oggi è diventato papà ???????? -