Sassuolo, De Zerbi: «Caputo professore. Locatelli? Pronti a sostituirlo» (Di venerdì 28 agosto 2020) Roberto De Zerbi ha fatto il punto della situazione in casa neroverde: le parole dell’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha fatto il punto della situazione in casa neroverde ai microfoni di Sky Sport. CONVOCAZIONI IN NAZIONALE – «C’è grande soddisfazione per aver contribuito a portare tredici giocatori nelle rispettive nazionali, oltre a Caputo e Locatelli ne abbiamo tre in Under 21, è un motivo di grande soddisfazione. Quando lo abbiamo saputo ieri ci siamo sentiti ed anche io ero emozionato, la vivo come loro, con lo stesso trasporto. Caputo aveva poco bisogna di essere indirizzato, ma qui lo abbiamo accolto bene, ed è importante. Nel suo ruolo è un professore: non ci ... Leggi su calcionews24

infoitsport : Sassuolo, De Zerbi: 'Caputo è un professore nel suo ruolo: pochi meglio di lui in Italia' - infoitsport : Sassuolo, De Zerbi: 'Caputo un professore. Locatelli? Vi spiego il segreto della sua crescita' - infoitsport : Sassuolo, Caputo in Nazionale: 'Un sogno'. De Zerbi: 'Ciccio è un professore' - infoitsport : Sassuolo, De Zerbi: 'Pochi in Italia come Caputo. Pirlo? Un predestinato' - infoitsport : Sassuolo, De Zerbi: 'Locatelli? Siamo pronti a sostituirlo' -