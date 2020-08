Rho, droga nascosta in un calzino in auto: arrestato 33enne (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 agosto 2020 - La Polizia a Rho, MI, ha arrestato un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo essere stato sorpreso con mezzo chilo di marijuana, 450 euro e ... Leggi su ilgiorno

Milano, 28 agosto 2020 - La Polizia a Rho (MI) ha arrestato un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo essere stato sorpreso con mezzo chilo di marijuana, 450 euro e 40 ...

Blitz antidroga alle Groane Cinque persone in arresto

I carabinieri hanno controllato spacciatori, attività commerciali e strade. nelle campagne fra Garbagnate, Arese e Baranzate: sequestrata eroina e coca.

