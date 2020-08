Recensione Galaxy Note 20 Ultra, vale la pena acquistarlo? (Di venerdì 28 agosto 2020) La Recensione del Galaxy Note 20 Ultra sarà diversa dal solito, invece di iniziare dalle caratteristiche migliori, come faccio di solito, inizierò da quelle peggiori perché sono quelle più numerose.La principale è la batteria che ha una durata a dir poco scarsa anche riducendo al minimo le caratteristiche del display e di aggiornamento dello stesso.Migliorano il sensore di impronte digitali sotto il display e il comparto telefonico, viene spostata a sinistra la S Pen rendendo scomoda l’estrazione.Specifiche Galaxy Note20 Ultra: unboxing e prime impressioniModello testato: Samsung Galaxy Note20 Ultra Mystic White con 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, processore Exynos 990, ... Leggi su pantareinews

