Oms: "Nuovi contagi in stadi, discoteche e luoghi di culto" (Di venerdì 28 agosto 2020) Dagli elementi a disposizione dell'Oms, in queste ultime ore, emergerebbe che, in torno alla propagazione del covid-19, "nuovi contagi" avrebbero una diretta relazione con "stadi, discoteche e luoghi di culto". "Con le riaperture, molti cominciano a vedere una ripresa dei contagi di Covid 19. Gran parte di questa ripresa" dei contagi si verificherebbe "in cluster di casi legati ad assembramenti di persone, compresi quelli negli stadi, nei locali, nei luoghi di culto e dove ci sono folle". Queste sono le dichiarazioni del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

