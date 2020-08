Napoli, Nando Coppola sta con Alex Meret: “Mi auguro possa trovare la giusta continuità” (Di venerdì 28 agosto 2020) Nando Coppola, ex calciatore del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Puntare su tre portieri di livello è importante per le grandi squadre ma una sorta di gerarchia è giusta. Per Meret, per il suo futuro e per quello della Nazionale, mi auguro possa trovare la giusta continuità”. “Contini? Sicuramente quello legato ai colori sociali è un aspetto molto importante. Per Contini vestire la maglia del Napoli, dopo l’esperienza che ha fatto, è motivo di orgoglio. Io per l’esperienza che ho vissuto durante la mia carriera, consiglierei sempre di giocare ad un portiere. Non deve ... Leggi su calciomercato.napoli

Axeldml2 : @JungerMatilda Vero, qurst* fig* pazzesc* mi ricorda Nando De Napoli. - Axeldml2 : @isabellaisola3 Noto una certa somiglianza con il Mitico Nando De Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Nando Coppola sui portieri azzurri: 'Mi auguro che Meret trovi continuità, Contini? Ho un consiglio da dargli' AreaNapoli.it Coppola sui portieri azzurri: "Mi auguro che Meret trovi continuità, Contini? Ho un consiglio da dargli"

Nando Coppola, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Puntare su tre portieri di ...

VIDEO + FOTO SHOW - Nuovo taglio di capelli per otto azzurri nel ritiro a Castel di Sangro

Nuovo taglio di capelli per otto azzurri che si sono affidati al barbiere Nando Quaranta nel ritiro di Castel di Sangro. Nei video e nelle foto pubblicate su Instagram, ecco Insigne, Malcuit, Osimhen, ...

Nando Coppola, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Puntare su tre portieri di ...Nuovo taglio di capelli per otto azzurri che si sono affidati al barbiere Nando Quaranta nel ritiro di Castel di Sangro. Nei video e nelle foto pubblicate su Instagram, ecco Insigne, Malcuit, Osimhen, ...