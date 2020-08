Lutto per Tiziano Ferro: il cantante distrutto dopo una falsa speranza (Di venerdì 28 agosto 2020) Tiziano Ferro ha confidato ai follower di Instagram il proprio dolore per un Lutto che è arrivato dopo giorni di speranza. Sono stati giorni difficili per Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen. I due avevano adottato due dobermann da un canile appena qualche mese fa e negli ultimi giorni hanno affrontato un’emergenza sanitaria che ha coinvolto uno dei … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

LatinaQTW : Una morte improvvisa, quella del colonnello Nicola Gaudiello. Aveva solo 49 anni. - ilariacnilsson : @Stefanialove_of Il lutto e il dolore sono una questione molto personale e delicata, credo non sia facile, né giust… - juve_magazine : JUVE STABIA - Il cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia Giglio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Il cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia Giglio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Il cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia Giglio -