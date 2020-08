La Notte della Taranta: Diodato, Nannini e Mahmood questa sera su Rai 2 (Di venerdì 28 agosto 2020) questa sera alle ore 23:00, Rai 2 trasmetterà il Concertone più amato e atteso del Bel paese: La Notte della Taranta. Dal suggestivo ex Convento degli Agostiniani a Melpignano, il maestro Paolo Buonvino dirigerà l’Orchestra Popolare della Taranta e l’Orchestra Roma Sinfonietta. Un’edizione straordinaria condotta da Sergio Rubini. L’attore metterà in connessione la piazza rigorosamente vuota con i telespettatori attraverso parole; immagini prodotte da WeMake di Daniele Fusco e Simone Rosato che raccontano le meraviglie della Puglia e l’incessante suono della Taranta. Super ospiti Dopo 16 anni dalla sua prima apparizione sul palco della ... Leggi su velvetgossip

Einaudieditore : «'Ogni gesto che fate ripete un modello divino, – conclude Mnemòsine. – Giorno e notte, non avete un istante, nemme… - emergenzavvf : #Incendio nella notte al piano terra di un albergo a Torre Pedrera (RN), fiamme nel locale lavanderia: evacuati pre… - chetempochefa : “Questa sono io alla dodicesima ora di lavoro, vestita esattamente come 4 mesi fa. Guardo le foto della vostra movi… - zazoomblog : La Notte della Taranta: Diodato Nannini e Mahmood questa sera su Rai 2 - #Notte #della #Taranta: #Diodato - AldiniEdicola : ?? Primo appuntamento per PORFIDO, CUBETTI DI LETTURA venerdì 4 settembre ore 19,30 presentiamo il libro L’ Ultima N… -