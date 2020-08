L’ Inter vicina a Kolarov, la Juve pensa a Suarez (Di venerdì 28 agosto 2020) L’ Inter è in pole-position per l’acquisto di Alexander Kolarov, difensore della Roma che Antonio Conte ha messo in cima alla lista per rinforzare le fasce. Il giocatore serbo, il cui contratto scade nel 2021, ha già dato il suo benestare al trasferimento, manca ora l’accordo economico tra i due club. 35 anni il prossimo novembre, è un profilo molto gradito all’allenatore per la sua capacità di adattarsi da centrale in una difesa a tre oppure da esterno in un centrocampo a cinque. In giallorosso è arrivato nel 2017 dal Manchester City per 5milioni di euro. Accolto con diffidenza dalla tifoseria per il suo passato laziale, Alexander Kolarov ha saputo conquistare tutti con la sua grinta e con i suoi goal su punizione. Con la Roma ha collezionato 100 presenze e 17 ... Leggi su sport.periodicodaily

