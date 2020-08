Gp Belgio Fp2, Verstappen: "Una pole tutta mia? Difficile con la Mercedes" (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono tanti i seganli che lancia questa Red Bull, la valida rivale dell'irraggiungibile Hamilton che anche al mattino aveva chiuso le https://autosprint.corrieredellosport.it/news/formula1/2020/08/28-... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : Si ricompone una coppia storica a Spa con Verstappen-Ricciardo davanti a tutti (?? #FP2) Top-3 in un decimo, le due… - SkySportF1 : Trio inedito in vetta dopo la simulazione di qualifica! (-40’ ?? #FP2) Ferrari paga il secondo settore Il LIVE ?… - SkySportF1 : .@danielricciardo costretto a fermarsi sul Kemmel a -20’ dalla fine delle #FP2 Il LIVE ? - infoitsport : Gp Belgio Fp2, Verstappen: 'Una pole tutta mia? Difficile con la Mercedes' - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Disastro #Ferrari in Belgio ? #Verstappen il più veloce, malissimo #Leclerc e #Vettel ?? #F1 | #BelgianGP -