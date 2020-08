Gigi D’Alessio nonno-bis: è nata Sofia, la reazione dell’ex compagna Anna Tatangelo (Di venerdì 28 agosto 2020) Gigi D’Alessio è diventato nonno per la seconda volta Nelle ultime ore è arrivata una lieta notizia che riguarda la famiglia allargata di Gigi D’Alessio. Il noto cantautore napoletano è diventato nonno per la seconda volta. Il primogenito Claudio e la compagna Giusy Lo Conte hanno annunciato la nascita della piccola Sofia. Un messaggio che la coppia ha condiviso sul loro account Instagram e subito dopo l’artista lo ha postato anche sui suoi canali social. Ovviamente sotto il post in questione sono arrivati centinaia di commenti da parte di amici e fan del cantante, tra cui anche quello di Anna Tatangelo. La professionista di Sora ha commentato la lieta novella con una serie di cuoricini. Nonostante i due si siano ... Leggi su kontrokultura

adelemecca : 'Si chiama Anna'. Così, tipo attacco di una canzone di Gigi D'Alessio. - cillianseyes : @maybeimisslou__ Pensavo fosse su Gigi Hadid e quando ho aperto invece Gigi D’Alessio, wow ?? - lautarvo : ma è gigi d’alessio dopo natale - Userfns : @zz_top09 @coldblackarrow Gigi d'alessio - monicakant : @haroldxgolden Ma gigi chi? D'Alessio??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada chiama il marito sul palco: «Mi disse di sorridere dei miei difetti» Corriere TV