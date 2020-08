Giappone: Abe, mi dimetto per questioni di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - TOKYO, 28 AGO - Il premier Giapponese Shinzo Abe conferma l'intenzione di dimettersi a causa del deteriorarsi delle sue condizioni di salute, per via della colite ulcerosa di cui soffre da ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Giappone, il premier Shinzo Abe: 'Mi dimetto per questioni di salute' #ANSA - repubblica : Giappone, il premier Abe verso le dimissioni - Agenzia_Ansa : Giappone: media, Abe verso le dimissioni #ANSA - nightclubxjapan : RT @XJapanItalianST: ?? Shinzo Abe, il più giovane e longevo primo ministro del Giappone si dimette per motivi di salute. @AbeShinzo @Yoshi… - ruisseau : RT @scenarieconomic: BRAKING NEWS: SI DIMETTE SHINZO ABE. Fine di un’epoca di governo in Giappone -