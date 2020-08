Formula 1 – Verstappen con i piedi per terra: “è solo venerdì! Domani non mi aspetto di lottare per la pole” (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ Max Verstappen il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp del Belgio: l’olandese della Red Bull ha segnato il miglior tempo lasciandosi alle spalle la Red Bull di Ricciardo e la Mercedes di Lewis Hamilton. Bryn Lennon/Getty ImagesSoddisfatto ma consapevole di dover ancora migliorare, Verstappen ha così commentato la sua giornata in pist a Spa ai microfoni Sky: “la macchina sembra essere molto ben guidabile, ma è solo venerd’, è un buon avvio di weekend, dobbiamo lavorare ancora su alcune cose ma sono abbastanza contento. Ovviamente la macchina non è perfetta, non lo è mai il venerd’, bisogna migliorare e sicuramente cercheremo di farlo in ottica qualifica. Penso che le Mercedes abbiano faticato un po’ nel bilanciamento, ma nel passo ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Si ricompone una coppia storica a Spa con Verstappen-Ricciardo davanti a tutti (?? #FP2) Top-3 in un decimo, le due… - genovesergio76 : Eurosport : FP2: Verstappen leader, disastro Ferrari: Leclerc 15°, Vettel 17° - - infoitsport : Formula 1, Verstappen il più veloce nelle seconde libere del Belgio, indietro le Ferrari - dinoadduci : Libere2, Verstappen vola, poi Ricciardo e Hamilton. Ferrari a picco - SkySport : RT @SkySportF1: Il team principal della @redbullracing spiega perché il team deve credere nel titolo #BelgianGP #SkyMotori #F1 #Formula1… -