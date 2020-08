Flavio Briatore esce dall'ospedale. Da domani in isolamento domiciliare (Di venerdì 28 agosto 2020) Francesca Galici Flavio Briatore sta meglio e le sue dimissioni sono previste per domani ma dovrà continuare il percorso domiciliare in isolamento, come previsto dai protocolli Flavio Briatore sta meglio, a comunicarlo è l'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'imprenditore si trova ricoverato da qualche giorno. Quando martedì erano trapelate le prime informazioni circa il suo stato di salute c'era stata molta preoccupazione per lui, perché si parlava di "condizioni serie" dovute al Covid. Da quel momento è iniziato un tam tam mediatico a oltranza, in molti casi infarcito di odio contro Flavio Briatore da parte di chi ha invocato il "karma" contro di lui. Nonostante gli ... Leggi su ilgiornale

