Due incidenti in 10 minuti: 28enne in gravi condizioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Una 28enne è stata ricoverata all’ospedale di Baggiovara (Modena) in seguito a due incidenti nell’arco di appena 10 minuti. I due episodi sono avvenuti intorno alle ore 8 di ieri, 27 agosto 2020. Nel primo la ragazza, a piedi, è stata urtata da un’auto guidata da un 72enne. L’impatto è stato lieve anche se la giovane è finita a terra dopo essere stata colpita da uno specchietto laterale. Il conducente si è immediatamente fermato per soccorrerla, assieme a un cittadino che aveva assistito alla scena, ma la ragazza si è rialzata in piedi e si è allontanata senza necessità di cure mediche. Pochi minuti dopo però è avvenuto il secondo incidente: mentre conduceva una bici a pedalata assistita, la giovane è stata colpita da ... Leggi su tpi

infoitinterno : Modena, 28enne in gravi condizioni: ha avuto due incidenti in 10 minuti - infoitinterno : 28enne in gravi condizioni: ha avuto due incidenti in 10 minuti - LatinaCorriere : Giornata nera sulle strade: due gravi incidenti nel pomeriggio - - tusciaweb : Due incidenti in 10 minuti, 28enne finisce in ospeale Modena - E' stata investita due volte in dieci minuti: la pr… - falcon82 : RT @rep_bologna: Modena, 28enne in gravi condizioni: ha avuto due incidenti in 10 minuti [aggiornamento delle 16:00] -