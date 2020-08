De Luca: «Un augurio a Briatore, che si sta curando per una prostatite ai polmoni» (Di venerdì 28 agosto 2020) In diretta su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato anche di Flavio Briatore,ricoverato al San Raffaele di Milano con il Covid. Il governatore gli ha rivolto degli auguri ironici, facendo riferimento ad un’intervista rilasciata dall’imprenditore questa mattina a La Stampa. «Un augurio a Briatore, che si sta curando per una prostatite ai polmoni. Ha rilasciato un’intervista e sta benissimo, non ha bisogno neanche più dei nostri auguri, ma vogliamo farglieli lo stesso e rivolgergli un invito sommesso ad essere prudente e a non fare il fenomeno perché parliamo di cose serie e pericolose». L'articolo De Luca: «Un augurio a Briatore, che ... Leggi su ilnapolista

È un De Luca show in piena campagna elettorale, quello che si è presentato oggi come ogni venerdì nella tradizionale diretta social su Facebook per fare il punto sui contagi da Coronavirus. Le sue due ...

