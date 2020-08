Daniele Scardina positivo al Covid-19: fa parte del cast di Ballando con le stelle (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo Samuel Peron, c'è un altro positivo nel cast di Ballando con le stelle. Stiamo parlando di Daniele Scardina. Il pugile è risultato positivo al tampone effettuato a tutto il cast di Ballando con le stelle in seguito alla positivitià del ballerino professionista. "Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina", sono state le parole di Milly Carlucci.Anche Scardina, proprio come Peron, era stato in vacanza in Sardegna: 28 agosto 2020 10:43. Leggi su blogo

