Ci interessa davvero sapere se Elena Ferrante è una donna?

Era il 1991 quando Elena Ferrante inviò una lettera alla casa editrice E/O motivando la sua scelta di non promuovere i suoi libri né farsi vedere da nessuno, proteggendo la sua identità e la sua scrittura da quanti avrebbero potuto spostare il giudizio dalla sua opera alla sua persona. «Se il libro vale qualcosa, questo sarà sufficiente. Non parteciperò a incontro e tavole rotonde, se invitata. Non accetterò premi, se mi verranno conferiti» scriveva Ferrante che, in quasi trent'anni di carriera, prima di essere citata in un articolo di James Wood sul New Yorker e finire nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo secondo Time, si è sempre impegnata a mantenere quella bolla di mistero che è parte del suo fascino, convinta che a parlare ai lettori debbano essere i suoi romanzi, non certo lei. La promessa si affusola quando la stampa inizia a interessarsi in maniera morbosa sulla sua identità e Il Sole 24 Ore pubblica nel 2016 un reportage nel quale spiega che tutti gli indizi indicano che Elena Ferrante sia, in realtà, Anita Raja, moglie di Domenico Starnone, anch'esso considerato parte del «progetto Ferrante», un'associazione privata destinata a mietere consensi e a vendere più copie possibili.

Mentre «La vita bugiarda degli adulti», il suo ultimo libro, uscirà in lingua inglese il 1° settembre in 27 paesi del mondo, su Twitter ci si chiede se dietro il nome di Elena Ferrante ci sia un uomo ...

