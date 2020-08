Calciomercato: Sandro Tonali conteso tra Milan e Inter (Di venerdì 28 agosto 2020) ... prestito a 10 milioni con diritto di riscatto a 25+3 Calciomercato Ibrahimovic-Milan, accordo totale: 7 milioni allo svedese senza bonus DA 13 ORE Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i ... Leggi su eurosport

sportli26181512 : Gazzetta - Milan-Tonali: offerta complessiva da 38 milioni più il 15% sulla futura rivendita: Il Milan vuole soffia… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Derby tra Inter e Milan per Sandro Tonali ?? #CalcioMercato | #Inter | #Milan | #Tonali - Eurosport_IT : Derby tra Inter e Milan per Sandro Tonali ?? #CalcioMercato | #Inter | #Milan | #Tonali - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Gazzetta: 'Colpo di scena e mega offerta del #Milan per Sandro #Tonali: 38 milioni e non solo!' 'L'Inter ora ha fatto sape… - SOSFanta : ?? Gazzetta: 'Colpo di scena e mega offerta del #Milan per Sandro #Tonali: 38 milioni e non solo!' 'L'Inter ora ha… -