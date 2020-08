Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,20% (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - PECHINO, 28 AGO - La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva in scia alle indicazioni della Federal Reserve sul mantenimento dei tassi di interessi su livelli bassi a sostegno dell'economia:... Leggi su corrieredellosport

FX Empire Italy

(ANSA) - PECHINO, 28 AGO - La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva in scia alle indicazioni della Federal Reserve sul mantenimento dei tassi di interessi su livelli bassi a sostegno dell'economi ...