BOOM! Daydreamer sbarca in prima serata (Di venerdì 28 agosto 2020) Daydreamer - Le Ali del Sogno Con il ritorno di Uomini e Donne anticipato a lunedì 7 settembre, gli spettatori di Daydreamer – Le Ali del Sogno già si stanno chiedendo: dove rivedremo Can Yaman? Ecco quale destino televisivo ha in serbo Mediaset per la soap turca rivelazione dell’estate. Daydreamer proseguirà regolarmente ogni pomeriggio alle 14.45 fino a venerdì 5 settembre. La grande novità riguarda lunedì 7 settembre, quando la soap lascerà spazio a Uomini e Donne e sbarcherà eccezionalmente in prima serata. Le vicende di Can e Samen andranno poi in onda di sabato, dal 12 settembre, sempre su Canale 5, prima di Verissimo. Leggi su davidemaggio

