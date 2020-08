Aifa, scorte remdesivir estremamente ridotte: uso su richiesta (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos Salute) - "In considerazione delle scorte estremamente ridotte, l'accesso al farmaco Veklury* (remdesivir), primo autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) il 25 giugno per il trattamento della malattia Covid-19, sarà gestito in fase iniziale fino a fine settembre mediante richiesta nominale all'Aifa per singolo paziente". Lo riporta l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sul proprio sito. Il remdesivir - ricorda - è nato per combattere il virus di Ebola; con l'emergenza Covid è stato usato in Italia in via sperimentale come farmaco anti-Covid ed è stato al centro dello studio condotto dai National Institutes of Health (Nih) che ha stabilito che il l'antivirale può aiutare a ... Leggi su liberoquotidiano

CryAntonino : #COVID19, @remdesivir #Remdesivir @Veklury in scorte contingentate. AIFA: ecco le sue caratteristiche e come richi… - emergency_live : AIFA, una nota da leggere con attenzione: “il medicinale Veklury® (remdesivir), primo farmaco autorizzato dall’Agen… - Fedoraquattroc2 : perche gia' a gennaio 2020 i cinesi che si son impossessati di #prato #toscana facevano le scorte del farmaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Aifa scorte Aifa, scorte remdesivir estremamente ridotte: uso su richiesta Vvox Selene, epilettica, 18 anni, è senza medicina salvavita

La ricetta del medico per Selene Lenotti è ferma in farmacia da qualche settimana. Il suo medicinale salvavita, il Buccolam, non è disponibile: «Elevata richieste e forniture discontinue», si legge su ...

La ricetta del medico per Selene Lenotti è ferma in farmacia da qualche settimana. Il suo medicinale salvavita, il Buccolam, non è disponibile: «Elevata richieste e forniture discontinue», si legge su ...