Vidal proposto alla Juventus, ma l'Inter torna in pressing: contatto con l'agente. Risvolti su Nainggolan (Di giovedì 27 agosto 2020) L'eventuale sbarco di Vidal alla corte di Conte chiuderebbe le strade del ritorno a Radja Nainggolan, che verrebbe messo di nuovo sul mercato Leggi su 90min

Up_78erailmio : @TaRulleGulle Mi sono fatto l'opinione che non vadano a trattare i profili che interessano, solo quelli che sono su… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal proposto

90min

A volte ritornano. Arturo Vidal e l'Inter si rincorrono, ancora una volta. Perché il nome del centrocampista cileno è tornato ad essere sottolineato in rosso su ...Inter, contatti con l'agente di Arturo Vidal Juve, in arrivo Mc Kennie, centrocampista dello Schalke 04 Messi-Barca: Planes lo blinda, ma dalla Spagna spingono sul City Conte-Inter: incontro per piani ...