Vanessa Incontrada stacca un po’ la spina: “Non mi rivedrete molto in tv” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’attrice e conduttrice di origine spagnola, Vanessa Incontrada, non sarà più presente in tv come una volta dopo gli ultimi suoi impegni lavorativi: il motivo Ancora un appuntamento da non perdere con protagonista Vanessa Incontrada. La conduttrice sarà impegnata con Carlo Conti con i MusicAwards2020, ma non saranno assegnati i premi ai migliori artisti, ma … L'articolo Vanessa Incontrada stacca un po’ la spina: “Non mi rivedrete molto in tv” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: Questo il cast dei SEAT MUSIC AWARDS 2020, il 2 e 5 settembre all’ARENA DI VERONA in diretta su Rai 1 condotti da CARLO… - MusicStarStaff : Questo il cast dei SEAT MUSIC AWARDS 2020, il 2 e 5 settembre all’ARENA DI VERONA in diretta su Rai 1 condotti da C… - infoitcultura : Vanessa Incontrada e Carlo Conti, lui confessa: “Difficoltà a lavorare in coppia, ma…” - infoitcultura : Carlo Conti e Vanessa Incontrada, lui: “Ho problemi a lavorare in coppia …” - infoitcultura : Vanessa Incontrada e le altre star della musica: «Amo la galanteria ma pretendo la parità» -