"Unici cambiamo l'Irpinia": Ciarcia (PD) lancia il suo programma

Avellino – "In questi anni ho lavorato e lottato per il PD. Il nostro viaggio parte da Via Tagliamento, da casa nostra. E' quella che abbiamo costruito in questi anni". Così il candidato Michelangelo Ciarcia in corsa per il Consiglio Regionale. Al fianco del candidato del Partito Democratico, Ida Grella, coordinatrice provinciale di AreaDem. "Sono in campo con lo stesso spirito di servizio che ha contraddistinto la mia storica politica – ammette Ciarcia – Non c'è stata circostanza o contesa elettorale che mi ha visto lontano dal nostro simbolo". Ciarcia torna sul "derby" con Livio Petitto: "Il partito ha fatto una scelta coerente puntando sul mio nome – dice – E' un passaggio fondamentale anche ...

