Tiziano Ferro in lacrime per il suo Beau (Di giovedì 27 agosto 2020) Il cane, adottato in primavera con il compagno, si era improvvisamente ammalato: «Quanto amore ci hai dato» Leggi su media.tio.ch

HuffPostItalia : 'Beau non ce l'ha fatta': muore il cane di Tiziano Ferro - repubblica : Tiziano Ferro in lacrime per il suo cane: 'Beau non ce l'ha fatta' - Corriere : Tiziano Ferro, morto il cane Beau: «Il cuore si è fermato nella notte» - CPettiti : “Beau non ce l’ha fatta”, è morto il cane di Tiziano Ferro - wajtforhes : Ho pianto per il cane di tiziano ferro Beau?? -