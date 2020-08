Techstars to Partner with ABN AMRO (Di giovedì 27 agosto 2020) Today our mission is to make innovation accessible to everyone, everywhere. We do this by connecting startups, investors, corporations, and cities to create a more sustainable and inclusive world. ... Leggi su cataniaoggi

Portare innovazione nei processi aziendali e accrescere la competitività sul mercato: è questo il ruolo che le startup innovative stanno con sempre più forza assumendo nel panorama industriale, conqui ...

La carrozzina intelligente «Alba» fa strada con Teoresi

Nuovi soci con cui fare altra strada. La carrozzina intelligente Alba saluta l’ingresso di Teoresi e si prepara al debutto sul mercato nel 2021. La società di 800 ingegneri fondata nel 1987 e con sede ...

