Tar sospende ordinanza Musumeci in Sicilia (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Tar Sicilia ha sospeso l’ordinanza del governatore Siciliano Nello Musumeci che ha portato allo scontro con il Governo. L’ordinanza prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola. La camera di consiglio è stata fissata per il 17 settembre prossimo. Con la motivazione che la gestione del fenomeno migratorio è “materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato”, il Governo ieri ha impugnato l’ordinanza Siciliana. Leggi su huffingtonpost

