Scuola, via libera delle Regioni al documento dell’Iss sulla gestione dei casi positivi (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Arriva l’ok delle Regioni al documento dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in merito alla gestione dei casi da Coronavirus nelle scuole. La riunione degli assessori di oggi, 27 agosto, ha portato a una quadra almeno su uno dei fronti che accompagnano il rientro in classe di settembre. Già ieri, durante il vertice con l’esecutivo, era stato comunicato da Stefano Bonaccini – presidente della Regione Emilia-Romagna e a capo della conferenza delle Regioni – che sul punto i governatori erano intenzionate a proseguire come indicato dall’Iss nelle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi ... Leggi su open.online

alexbarbera : Il governo ha dato il via libera a nuove assunzioni nella scuola, ma a quanto pare in giro non ci sono abbastanza i… - fattoquotidiano : Mascherina a scuola, Azzolina chiarisce: “Si potrà togliere al banco”. Arcuri: “Lezioni al via il 14 con massima si… - c_appendino : ?? Manutenzione scuole. Qui siamo alla scuola primaria, Edmondo De Amicis, in via Masserano. Lavori in corso per l… - Noiconsalvini : ++ SABATO MATTEO SALVINI TORNA IN PUGLIA! ++ ??ORE 11.30 BARI (località San Giorgio) ???? convegno 'Stati Generali de… - BerterameSimona : #Roma: la missione impossibile delle scuole tra banchi che non ci sono e aule all'aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola via Scuola, la via milanese per i corsi di recupero: basta didattica a distanza si torna in aula La Repubblica Allarme pediatri: «La rete non regge, mille bambini per ogni medico»

«Ho oltre 1.200 piccoli pazienti in cura. Sarà un autunno difficile. A pensarci, lo ammetto: tremo un po’». Roberto Marinello, pediatra di famiglia e consigliere della sezione lombarda della Società i ...

Scuola. “Distanziamento di un metro o mascherina in classe”

Fra i temi toccati dal vertice delle Regioni con il Governo c’è anche quello relativo alla mascherina in classe: si è aperto un dibattito che via via si avvicina il rientro a scuola si infittisce di p ...

«Ho oltre 1.200 piccoli pazienti in cura. Sarà un autunno difficile. A pensarci, lo ammetto: tremo un po’». Roberto Marinello, pediatra di famiglia e consigliere della sezione lombarda della Società i ...Fra i temi toccati dal vertice delle Regioni con il Governo c’è anche quello relativo alla mascherina in classe: si è aperto un dibattito che via via si avvicina il rientro a scuola si infittisce di p ...